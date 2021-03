Dayane Mello solo quarta al GF Vip: una raccolta fondi online da 60mila euro per consolarla, è polemica (FOTO) (Di venerdì 5 marzo 2021) Dayane Mello solo quarta classificata al Grande Fratello Vip 5 E pensare che per settimane Dayane Mello è stata data più volte vincitrice della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Purtroppo per lei non ce l’ha fatta, la modella brasiliana si è dovuta accontentare solo del quarto posto del reality show di Canale 5. La sudamericana, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli si sono dovuti chinare alla supremazia di Tommaso Zorzi, protagonista assoluto di questa edizione. Il rampollo meneghino grazie al suo sprint e creatore di tantissime dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia ha conquistato il pubblico. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo di recente. raccolta fondi per Dayane ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 5 marzo 2021)classificata al Grande Fratello Vip 5 E pensare che per settimaneè stata data più volte vincitrice della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Purtroppo per lei non ce l’ha fatta, la modella brasiliana si è dovuta accontentaredel quarto posto del reality show di Canale 5. La sudamericana, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli si sono dovuti chinare alla supremazia di Tommaso Zorzi, protagonista assoluto di questa edizione. Il rampollo meneghino grazie al suo sprint e creatore di tantissime dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia ha conquistato il pubblico. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo di recente.per...

