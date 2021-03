Dayane Mello ritratta su Rosalinda | “Non era vero amore”

(Di venerdì 5 marzo 2021)è stata ospite a Verissimo e ha parlato del rapporto conCannavò, rivelando che non eracome credeva. La modella brasilianaè stata ospite nello studio di “Verissimo” nell’episodio che andrà in onda in onda domani, sabato 6 marzo 2021. L’ex partecipante del “Grande Fratello Vip” ha affrontato diversi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MediasetPlay : Sabato a #Verissimo una delle più grandi protagoniste di questa edizione di #GFVIP... Dayane Mello ?? - MediasetPlay : Sì, sarà una puntata di #Verissimo a tutto #GFVIP! - pomeriggio5 : Rivediamo le immagini di Dayane Mello a @domenicalive qualche anno fa #Pomeriggio5 - ChiaDjCGS : RT @sono_alessia: Dayane Mello,Paola Turci,Madame??? Vorrei tanto chiedere a chi sappiamo se è tutta 'strategia'...?? #mellos #exrosmello #d… - AliceCo07506199 : MA ALLORA DILLO, MA ALLORA DAYANE MELLO #mellos #exrosmello -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

si è raccontata nel salotto di Verissimo . Ospite della puntata in onda sabato 6 marzo, ha tirato le somme della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip . Contro tutte le ...'Sono delusa. Mi ha ferito molto': Rosalinda Cannavò rivela i suoi sentimenti pernel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo . L'attrice siciliana, in particolare, non ha apprezzato la nomination che la modella brasiliana le ha riservato a un passo dalla finale. ...Ospite a Verissimo, la modella brasiliana si è confidata sulla sua esperienza al GF Vip 5 © Fornito da Rumors.it Domani, sabato 6 marzo, a Verissimo ci sarà un commovente momento in cui Dayane Mello ...Dayane Mello è stata ospite a Verissimo e ha parlato del rapporto con Rosalinda Cannavò, rivelando che non era amore come credeva.