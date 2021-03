Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si “salutano a malapena”: il retroscena nel backstage di Verissimo (Di venerdì 5 marzo 2021) L’amicizia speciale tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello è definitivamente naufragata? A quanto pare… dopo non essersi quasi rivolte la parola dopo la finale del Grande Fratello Vip, la situazione non è migliorata nel backstage di Verissimo così come svela il buon Domenico Mungiguerra via BlastingNews. Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si “salutano appena”: il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 5 marzo 2021) L’amicizia speciale traè definitivamente naufragata? A quanto pare… dopo non essersi quasi rivolte la parola dopo la finale del Grande Fratello Vip, la situazione non è migliorata neldicosì come svela il buon Domenico Mungiguerra via BlastingNews.si “appena”: il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

