Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, dopo il GF Vip a Verissimo: “È successo dietro le quinte” (Di venerdì 5 marzo 2021) Questo lunghissimo Grande Fratello Vip 5 si è concluso da qualche giorno. Lunedì primo marzo, per la precisione, Tommaso Zorzi è stato incoronato vincitore e, come da tradizione, lui e gli altri concorrenti finalisti si racconteranno a Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin, per una puntata speciale. Il programma del sabato pomeriggio di Canale 5 non è in diretta, si sa, dunque gli ultimi protagonisti del reality show di Alfonso Signorini hanno già registrato la loro intervista esclusiva. Ci sarà la reunion dei “Zorzando” (Tommaso e Stefania Orlando), anticipa il profilo Instagram di Verissimo, ma c’è grande attesa anche per le confessioni delle “RosMello”, ovvero Rosalinda Cannavò e Dayane Mello che nella Casa, nonostante gli alti e bassi degli ultimi tempi erano ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Questo lunghissimo Grande Fratello Vip 5 si è concluso da qualche giorno. Lunedì primo marzo, per la precisione, Tommaso Zorzi è stato incoronato vincitore e, come da tradizione, lui e gli altri concorrenti finalisti si racconteranno a, ospiti di Silvia Toffanin, per una puntata speciale. Il programma del sabato pomeriggio di Canale 5 non è in diretta, si sa, dunque gli ultimi protagonisti del reality show di Alfonso Signorini hanno già registrato la loro intervista esclusiva. Ci sarà la reunion dei “Zorzando” (Tommaso e Stefania Orlando), anticipa il profilo Instagram di, ma c’è grande attesa anche per le confessioni delle “Ros”, ovveroche nella Casa, nonostante gli alti e bassi degli ultimi tempi erano ...

MediasetPlay : Sabato a #Verissimo una delle più grandi protagoniste di questa edizione di #GFVIP... Dayane Mello ?? - pomeriggio5 : Rivediamo le immagini di Dayane Mello a @domenicalive qualche anno fa #Pomeriggio5 - fanpage : Perché Dayane Mello non vincerà il #GFVip e non uscirà da vincente #26febbraio - clexa_griffin : RT @damncatra: oggi nera con i milanesi che avranno il culo di salire sul tram a trovarsi la regina brasiliana dayane mello #exrosmello #… - luna_estrella93 : RT @daymelloreal: ???? Segui Dayane Mello su Instagram. ????Sigam Dayane Mello no Instagram ???? Siga a Dayane Mello en Instagram ???? Follow D… -