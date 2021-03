Dando priorità alle prime dosi di vaccino potremmo ridurre i decessi negli over 80? (Di venerdì 5 marzo 2021) (foto: Karolina Grabowska/Pexels)È un tema molto discusso nelle ultime settimane: conviene fare come nel Regno Unito, dove la seconda dose del vaccino contro il coronavirus viene ritardata, Dando precedenza alle persone che devono ancora sottoporsi alla prima? negli ultimi giorni se ne è occupato anche un gruppo di ricerca multidisciplinare italiano, composto di scienziati del Bambino Gesù di Roma, del dipartimento di Fisica all’Università Tor Vergata di Roma, del Centro di ricerca Enrico Fermi, del dipartimento di ingegneria all’Università Roma Tre e dell’Università di Padova. L’équipe ha appena caricato un articolo sul server MedrXiv (non ancora sottoposto a revisione dei pari, sia chiaro) in cui discute l’efficacia di dare priorità alla somministrazione della prima dose di vaccino ... Leggi su wired (Di venerdì 5 marzo 2021) (foto: Karolina Grabowska/Pexels)È un tema molto discusso nelle ultime settimane: conviene fare come nel Regno Unito, dove la seconda dose delcontro il coronavirus viene ritardata,precedenzapersone che devono ancora sottoporsi alla prima?ultimi giorni se ne è occupato anche un gruppo di ricerca multidisciplinare italiano, composto di scienziati del Bambino Gesù di Roma, del dipartimento di Fisica all’Università Tor Vergata di Roma, del Centro di ricerca Enrico Fermi, del dipartimento di ingegneria all’Università Roma Tre e dell’Università di Padova. L’équipe ha appena caricato un articolo sul server MedrXiv (non ancora sottoposto a revisione dei pari, sia chiaro) in cui discute l’efficacia di darealla somministrazione della prima dose di...

maxdantoni : @Il_Vitruviano @impaziente0 @milapersiste A quanto pare tiene conto solo di fattori oggettivi (sesso, età, etnicità… - Sarabraghira : RT @00doppiozero: 'Dovremmo insegnare il disegno dando la priorità al suo essere azione [...], usarlo come tempo prezioso per la sperimenta… - SilviaAtta : Qui #Milano. Scuole chiuse. Vado a piangere, non tanto per la mia fatica, ma per la scarsa priorità che stiamo dand… - vuoiC0ndurreTu : RT @funnies53586762: “Ah che bello finalmente il GF è finito e posso concentrarmi sulle cose davvero importanti della vita, tipo l’universi… - fenji83 : RT @funnies53586762: “Ah che bello finalmente il GF è finito e posso concentrarmi sulle cose davvero importanti della vita, tipo l’universi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dando priorità "Il tentativo dell'Amministrazione Tardani di agganciare il Recovery Plan" ... il collegamento con la fibra per tutte le frazioni del Comune di Orvieto e il cablaggio con la fibra per tutto Orvieto (oggi cablato in fibra soltano fino agli armadi), dando priorità alle sedi ...

Paese che vai, dose che trovi. La mappa del turismo del vaccino Da metà gennaio, il governo indiano ha iniziato una campagna in cui spera di vaccinare 300 milioni di persone entro luglio, dando priorità a persone vulnerabili e il personale sanitario. Per il resto ...

Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE ... il collegamento con la fibra per tutte le frazioni del Comune di Orvieto e il cablaggio con la fibra per tutto Orvieto (oggi cablato in fibra soltano fino agli armadi),alle sedi ...Da metà gennaio, il governo indiano ha iniziato una campagna in cui spera di vaccinare 300 milioni di persone entro luglio,a persone vulnerabili e il personale sanitario. Per il resto ...