Dalla Birmania alla Bielorussia | la protesta è donna

(Di venerdì 5 marzo 2021) Una delle ultime immagini, una delle più potenti, è quella di una suora che si è inginocchiata davanti alle truppe schierate in Myanmar. Sono decine le donne a protestare dopo il colpo di stato militare in Birmania nonostante il divieto di raduni di massa e il coprifuoco. Suor Ann Nu Thawng, della congregazione religiosa di San Francesco Saverio, ha chiesto alle truppe di non sparare nella città di Myitkyina, nel Nord del Mynamar. https://twitter.com/CardinalMaungBo/status/1366061735602511872