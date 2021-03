Da oggi Lombardia in fascia “arancione rafforzato”: cosa si può fare e cosa no (Di venerdì 5 marzo 2021) A partire da venerdì 5 marzo fino al 14 marzo l’intero territorio regionale entra in fascia “arancione rafforzato”: lo ha deciso il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, con un’apposita ordinanza firmata nella giornata di giovedì. Ma cosa cambia rispetto alle regole in vigore con l’inquadramento in zona arancione? In breve: sospensione della didattica in presenza per tutte le classi delle scuole elementari, scuole medie, scuole secondarie di secondo grado e istituzioni formative professionali. Sospese anche le scuole dell’infanzia; divieto di recarsi nelle seconde case e verso le abitazioni private abitate; accesso alle attività commerciali limitato a un solo componente per famiglia; divieto di utilizzare aree attrezzate per gioco e sport all’interno di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 marzo 2021) A partire da venerdì 5 marzo fino al 14 marzo l’intero territorio regionale entra in”: lo ha deciso il presidente della RegioneAttilio Fontana, con un’apposita ordinanza firmata nella giornata di giovedì. Macambia rispetto alle regole in vigore con l’inquadramento in zona? In breve: sospensione della didattica in presenza per tutte le classi delle scuole elementari, scuole medie, scuole secondarie di secondo grado e istituzioni formative professionali. Sospese anche le scuole dell’infanzia; divieto di recarsi nelle seconde case e verso le abitazioni private abitate; accesso alle attività commerciali limitato a un solo componente per famiglia; divieto di utilizzare aree attrezzate per gioco e sport all’interno di ...

