Da Madame a Irama e Stato Sociale. Tante "cover" e ben poca nostalgia - (Di venerdì 5 marzo 2021) Paolo Giordano Arrangiamenti nuovi e molte sorprese all'Ariston: il cameo virtuale di Battiato, gli omaggi a Battisti, Celentano e Gaetano Finalmente una sera nella quale la gara non è tra cantanti ma tra epoche. Le cover. Un rituale lanciato da Tony Renis nel complicato Sanremo 2004 e tuttora un must delle cinque serate festivaliere. Ovvio che una sfilata di 26 brani possa diventare, come è diventata, estenuante. Però ne valeva la pena, dai, nonosTante una desolante quantità di problemi tecnici (chiedere a Fasma e Nesli a microfono spento, ad esempio). Mentre Fiorello e Amadeus hanno asciugato i loro spazi, la musica li ha dilatati (e pazienza per la coconduttrice top model Vittoria Ceretti evaporata in fretta). Dopo l'omaggio dei Negramaro a Lucio Dalla, subito Noemi con il Neffa di Prima di andare via (con citazione del celebre riff ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) Paolo Giordano Arrangiamenti nuovi e molte sorprese all'Ariston: il cameo virtuale di Battiato, gli omaggi a Battisti, Celentano e Gaetano Finalmente una sera nella quale la gara non è tra cantanti ma tra epoche. Le. Un rituale lanciato da Tony Renis nel complicato Sanremo 2004 e tuttora un must delle cinque serate festivaliere. Ovvio che una sfilata di 26 brani possa diventare, come è diventata, estenuante. Però ne valeva la pena, dai, nonosuna desolante quantità di problemi tecnici (chiedere a Fasma e Nesli a microfono spento, ad esempio). Mentre Fiorello e Amadeus hanno asciugato i loro spazi, la musica li ha dilatati (e pazienza per la coconduttrice top model Vittoria Ceretti evaporata in fretta). Dopo l'omaggio dei Negramaro a Lucio Dalla, subito Noemi con il Neffa di Prima di andare via (con citazione del celebre riff ...

