Da lunedì 8 marzo 2021 le regioni cambiano colore: Campania in zona rossa (Di venerdì 5 marzo 2021) cambiano ancora i colori delle regioni e la situazione in Italia, si fa sempre più complicata. Se infatti il mese di gennaio si era aperto con una Italia quasi tutta in zona gialla, nell’ultimo mese le cose sono cambiate e anche tanto. I nuovi casi continuano a salire ed è per questo che l’ISS lancia un appello a tutti: uscire di casa il meno possibile. Un anno dopo l’inizio della pandemia sembra di vivere di nuovo quell’incubo. Lo stiamo ancora vivendo. Ma del resto, gli esperti un anno fa lo avevano detto: non sarebbe durato pochi mesi. Ma quali sono le regioni che cambiano colore dall’8 marzo 2021? La prossima settimana, la Lombardia resterà arancione rinforzato evitando le restrizioni da zona rossa. Si era ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 5 marzo 2021)ancora i colori dellee la situazione in Italia, si fa sempre più complicata. Se infatti il mese di gennaio si era aperto con una Italia quasi tutta ingialla, nell’ultimo mese le cose sono cambiate e anche tanto. I nuovi casi continuano a salire ed è per questo che l’ISS lancia un appello a tutti: uscire di casa il meno possibile. Un anno dopo l’inizio della pandemia sembra di vivere di nuovo quell’incubo. Lo stiamo ancora vivendo. Ma del resto, gli esperti un anno fa lo avevano detto: non sarebbe durato pochi mesi. Ma quali sono lechedall’8? La prossima settimana, la Lombardia resterà arancione rinforzato evitando le restrizioni da. Si era ...

virginiaraggi : Il Mausoleo di Augusto ha già stabilito un record importante: a 24 ore dall’apertura, lunedì 1° marzo, le prenotazi… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore da lunedì 8… - Alberto_Cirio : A partire da lunedì 8 marzo in Piemonte l’attività didattica di seconde e terze medie e delle scuole superiori si s… - ScuolaSantAnna : #SaveTheDate Lunedì 8 Marzo 2021, dalle ore 17.00, la Scuola Superiore Sant'Anna di #Pisa promuove un seminario per… - Italpress : RT @CRToscana: “Toscana rosa, 5 donne per la ripartenza” premio a cinque giovani donne per i risultati raggiunti nella loro attività, Luned… -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì marzo Parrucchieri aperti nella zona rossa: ecco dove In previsione del completamento della vaccinazione, che contribuirà a elevarne il grado di sicurezza, la riapertura delle scuole primarie e secondarie è prevista per lunedì 15 marzo (ad eccezione dei ...

Covid, Veneto in zona arancione, Campania in zona rossa. Iss: 'Nuove chiusure' Sarà il monitoraggio di oggi - si legge sul Corriere della Sera - a stabilire il cambio dei colori che scatterà lunedì 8 marzo dopo l'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. A ...

Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE In previsione del completamento della vaccinazione, che contribuirà a elevarne il grado di sicurezza, la riapertura delle scuole primarie e secondarie è prevista per15(ad eccezione dei ...Sarà il monitoraggio di oggi - si legge sul Corriere della Sera - a stabilire il cambio dei colori che scatteràdopo l'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. A ...