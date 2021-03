Da Intesa Sanpaolo “Motore Italia”, 50 mld per piccole e medie imprese (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si chiama “Motore Italia”, il nuovo programma strategico di finanziamenti e iniziative di Intesa Sanpaolo per consentire alle piccole e medie imprese Italiane di superare la fase di difficoltà causata dalla pandemia e rilanciarsi attraverso nuovi progetti di sviluppo e crescita. Il piano mette a disposizione 50 miliardi di euro di nuovo credito a favore di iniziative per la liquidità e investimenti nella transizione sostenibile e digitale.Anticipando i bisogni di liquidità e supporto in vista delle prossime scadenze delle misure governative, il programma stabilisce nuove soluzioni per allungare la durata dei finanziamenti in essere, ampliando le iniziative di sostegno alla liquidità messe in atto nel 2020. Previsti inoltre ulteriori ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si chiama “”, il nuovo programma strategico di finanziamenti e iniziative diper consentire allene di superare la fase di difficoltà causata dalla pandemia e rilanciarsi attraverso nuovi progetti di sviluppo e crescita. Il piano mette a disposizione 50 miliardi di euro di nuovo credito a favore di iniziative per la liquidità e investimenti nella transizione sostenibile e digitale.Anticipando i bisogni di liquidità e supporto in vista delle prossime scadenze delle misure governative, il programma stabilisce nuove soluzioni per allungare la durata dei finanziamenti in essere, ampliando le iniziative di sostegno alla liquidità messe in atto nel 2020. Previsti inoltre ulteriori ...

