Cronaca di una pazza partita: 3-3 tra Sassuolo e Napoli (Di venerdì 5 marzo 2021) Altro stop nella rincorsa di Gattuso al quarto posto: al termine di un incredibile incontro gli azzurri ottengono infatti un solo punto, dal sapore decisamente amaro e difficile da digerire. I neroverdi di De Zerbi hanno ampiamente meritato il risultato, che rende giustizia all’ottima prestazione della squadra, capace di costruire velocemente azioni verticali e pericolose. La partita fin dall’inizio vede i padroni di casa pressare con grande ritmo, sono tanti i palloni recuperati nei primi 10’ di gioco dal Sassuolo, che si rende subito pericoloso con una conclusione di Caputo, deviata in calcio d’angolo. Prosegue il forcing degli emiliani, che chiudono il Napoli nella sua metà campo. Al 13’ minuto di gioco appare sul maxischermo del Mapei il volto di Davide Astori, tragicamente scomparso tre anni fa. Pericoloso al 15’ Berardi, ma Meret ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 marzo 2021) Altro stop nella rincorsa di Gattuso al quarto posto: al termine di un incredibile incontro gli azzurri ottengono infatti un solo punto, dal sapore decisamente amaro e difficile da digerire. I neroverdi di De Zerbi hanno ampiamente meritato il risultato, che rende giustizia all’ottima prestazione della squadra, capace di costruire velocemente azioni verticali e pericolose. Lafin dall’inizio vede i padroni di casa pressare con grande ritmo, sono tanti i palloni recuperati nei primi 10’ di gioco dal, che si rende subito pericoloso con una conclusione di Caputo, deviata in calcio d’angolo. Prosegue il forcing degli emiliani, che chiudono ilnella sua metà campo. Al 13’ minuto di gioco appare sul maxischermo del Mapei il volto di Davide Astori, tragicamente scomparso tre anni fa. Pericoloso al 15’ Berardi, ma Meret ...

