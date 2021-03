Croce Rossa in lutto: Silvana Prestandrea è morta all’improvviso (Di venerdì 5 marzo 2021) Si è spenta improvvisamente a soli 44 anni Silvana Prestandrea, volontaria della Croce Rossa che aveva sempre un sorriso per tutti. Un grave lutto ha colpito la Croce Rossa messinese. Silvana Prestandrea, volontaria dell’associazione, è morta all’improvviso a soli 44 anni. Martedì sera si è sentita male e non ha più ripreso conoscenza: un dolore L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 5 marzo 2021) Si è spenta improvvisamente a soli 44 anni, volontaria dellache aveva sempre un sorriso per tutti. Un graveha colpito lamessinese., volontaria dell’associazione, èa soli 44 anni. Martedì sera si è sentita male e non ha più ripreso conoscenza: un dolore L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

