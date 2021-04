Credito solidale: fino a 10mila euro a disposizione dei milanesi che vogliono ripartire. Fondazione Welfare ambrosiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Fondazione Welfare ambrosiano. Con il Credito solidale fino a 10mila euro a disposizione dei milanesi che vogliono ripartire L’iniziativa è stata pubblicata oggi sulla Newsletter giornaliera Informami del Comune di Milano. La notizia può essere consultata cliccando qui Leggi su webzeta (Di venerdì 5 marzo 2021). Con ildeicheL’iniziativa è stata pubblicata oggi sulla Newsletter giornaliera Informami del Comune di Milano. La notizia può essere consultata cliccando qui

Advertising

FWA15358378 : Carlo alla fine ha deciso di fare il nostro numero. Era imbarazzato, per quanto sia parsimoniosa la sua gestione no… - FnpLombardia : Chi vive a #Milano e nei comuni della Città Metropolitana può chiedere un prestito a costo zero grazie a Fondazione… - FnpLombardia : Per chi vive a #Milano e nell'hinterland e ha difficoltà economiche, c'è una possibilità con Fondazione Welfare Amb… - enricocolosimo : RT @EzioRocchiBalbi: Fondazione Welfare ambrosiano. Credito solidale, in un mese oltre 350 richieste - thebrightside0 : #COVID19 Questa lettera di oggi al @Corriere ci fa riproporre una nostra idea solidale: un prestito di emergenza… -