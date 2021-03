Covid, zona rossa a Pasqua come a Natale e coprifuoco alle 20. L’ipotesi del piano di governo se esplodono i casi (Di venerdì 5 marzo 2021) zona rossa a Pasqua come a Natale se esplodono i contagi. Il piano del governo, così come viene anticipato da Il Messaggero, pare chiaro: evitare assembramenti e riunioni familiari per scongiurare che la curva epidemica risalga esponenzialmente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 marzo 2021)sei contagi. Ildel, cosìviene anticipato da Il Messaggero, pare chiaro: evitare assembramenti e riunioni familiari per scongiurare che la curva epidemica risalga esponenzialmente. L'articolo .

francescoseghez : Sento ancora l’idea di un congedo ai genitori con figli con scuole scuole per Covid (zona rossa ecc.) TRANNE per ch… - TgLa7 : #Covid: Bertolaso, mi sembra tutta Italia verso zona rossa - Agenzia_Ansa : La Lombardia in zona arancione rinforzato a partire dalla mezzanotte di oggi (4 marzo) fino al 14 marzo. Le scuole… - filippocac : RT @LStaccini: Da SABATO 6 MARZO le province di Ancona e di Macerata saranno in zona rossa. Restano in zona arancione le province di Pesaro… - VELOSPORT1960 : Salgono così a 23 le zone e i comuni interessati da più stringenti misure -