Covid, Zaia: 'Il Veneto è arancione'. Ma le scuole non chiudono (Di venerdì 5 marzo 2021) 'Siamo zona arancione. Il dato che ci spara in cosi poco tempo fa comprendere quanto corra velocemente l'infezione. Le proiezioni sono preoccupanti'. Lo dice il governatore Luca Zaia in conferenza ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 marzo 2021) 'Siamo zona. Il dato che ci spara in cosi poco tempo fa comprendere quanto corra velocemente l'infezione. Le proiezioni sono preoccupanti'. Lo dice il governatore Lucain conferenza ...

MediasetTgcom24 : Zaia: 'Il Veneto è in zona arancione' #covid - diceNiNi : Non ne posso più. - LibralonEddi : RT @DavideTheGr8: @valy_s @zaiapresidente Zaia il peggio del peggio, una rock star del Covid, un montato senza buon senso, sono giorni che… - infoitinterno : Covid in Veneto, Zaia: «Da lunedì entriamo in zona arancione» - infoitinterno : Covid Veneto, Zaia: “Da lunedì 8 marzo saremo in zona arancione” -