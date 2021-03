Covid: Zaia, '1359 ricoverati e 25 decessi, ci stiamo avvicinando ai 10mila morti' (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "I ricoverati totali sono 1.359; così suddivisi: 1.206 nell'area non critica, e 153 in terapia intensiva. I decessi nelle ultime 24 ore sono 25. I dimessi sono 16.309". Lo ha detto il Governatore del Veneto Luca Zaia intervenendo in conferenza stampa ed ha aggiunto: "Purtroppo ci stiamo avvicinando ai 10mila morti. Siamo l'ottava regione d'Italia per mortalità". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Itotali sono 1.359; così suddivisi: 1.206 nell'area non critica, e 153 in terapia intensiva. Inelle ultime 24 ore sono 25. I dimessi sono 16.309". Lo ha detto il Governatore del Veneto Lucaintervenendo in conferenza stampa ed ha aggiunto: "Purtroppo ciai. Siamo l'ottava regione d'Italia per mortalità".

MediasetTgcom24 : Zaia: 'Il Veneto è in zona arancione' #covid - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Zaia: 'Il Veneto è in zona arancione' #covid - fracchio_2 : RT @MediasetTgcom24: Zaia: 'Il Veneto è in zona arancione' #covid - orizzontescuola : Covid Veneto, Zaia: “Da lunedì 8 marzo saremo in zona arancione” - tizi_s : RT @tgvenetonews: #Covid_19 Continua ad aumentare il numero di contagi in #Veneto oggi 1.505 positivi e 25 decessi #Zaia :'da lunedì siamo… -