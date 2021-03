Covid, virus negli occhi del 57% dei pazienti: studio italiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Non solo la saliva, ma anche le lacrime. Il coronavirus Sars-CoV-2 è stato identificato sulla superficie oculare del 57,1% dei pazienti Covid da un team di ricercatori italiani, autori di uno studio condotto in Lombardia, una delle regioni del Nord Italia più colpite dalla pandemia. La ricerca, firmata da scienziati e specialisti dell’Asst dei Sette Laghi e dell’università dell’Insubria a Varese, è pubblicata su ‘Jama Ophthalmology’. Gli esperti si sono chiesti qual è la presenza qualitativa e quantitativa di Sars-CoV-2 sulla superficie oculare dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e hanno utilizzato per rilevarlo il saggio di reazione a catena della polimerasi-trascrizione inversa (Rt-Pcr), eseguendo un tampone congiuntivale. Su 91 pazienti esaminati, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021) Non solo la saliva, ma anche le lacrime. Il coronaSars-CoV-2 è stato identificato sulla superficie oculare del 57,1% deida un team di ricercatori italiani, autori di unocondotto in Lombardia, una delle regioni del Nord Italia più colpite dalla pandemia. La ricerca, firmata da scienziati e specialisti dell’Asst dei Sette Laghi e dell’università dell’Insubria a Varese, è pubblicata su ‘Jama Ophthalmology’. Gli esperti si sono chiesti qual è la presenza qualitativa e quantitativa di Sars-CoV-2 sulla superficie oculare deiricoverati in terapia intensiva e hanno utilizzato per rilevarlo il saggio di reazione a catena della polimerasi-trascrizione inversa (Rt-Pcr), eseguendo un tampone congiuntivale. Su 91esaminati, ...

repubblica : Covid, famiglia sterminata in otto giorni a Veroli, città a lutto: Padre, madre e figlia stroncati dal virus nel co… - MediasetTgcom24 : Covid, Fontana: chiudere è la scelta giusta, anticipare il virus #covid - Agenzia_Ansa : #MarioDraghi ha firmato il nuovo Dpcm anti-Covid. Sarà in vigore da sabato al 6 aprile, dopo Pasqua. La principale… - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, altri 3 morti a Torre del Greco: in un anno 117 vittime del virus - bncstefano : @IvanWien92 @PresMoratti Quale virus mortale? Covid-19 ha un tasso di letalità del 2-3%... -