Covid Veneto, 1.505 nuovi contagi: bollettino (Di venerdì 5 marzo 2021) Sono 1.505 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 5 marzo. “Abbiamo rilevato 1505 positivi, che rapportati ai tamponi sono il 3,44%. I positivi dall’inizio sono 339.742. Ad oggi i positivi in Veneto sono 27.440”, ha spiegato il governatore del Veneto Luca Zaia nel consueto punto stampa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021) Sono 1.505 ida coronavirus insecondo ildi oggi, 5 marzo. “Abbiamo rilevato 1505 positivi, che rapportati ai tamponi sono il 3,44%. I positivi dall’inizio sono 339.742. Ad oggi i positivi insono 27.440”, ha spiegato il governatore delLuca Zaia nel consueto punto stampa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

MediasetTgcom24 : Zaia: 'Il Veneto è in zona arancione' #covid - comunebelluno : RT @RegioneVeneto: Campagna vaccinale anti Covid-19 Informazioni sulle vaccinazioni - krudesky : RT @diceNiNi: Non ne posso più. - occhio_notizie : Veneto, 1.505 nuovi positivi. Zaia: “Entriamo in zona arancione' - lifestyleblogit : Covid Veneto, 1.505 nuovi contagi: bollettino - -