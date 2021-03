Covid Toscana | scuole chiuse fino al 12 marzo in tutta le Provincia di Pistoia

(Di venerdì 5 marzo 2021) Da lunedì prossimo, 8, chiudono per 5 giorni (a venerdì 12) ledi(20 Comuni in tutto). E' questa la decisione presa dal Ceps toscano, il Comitato per l'emergenza e la prevenzione scolastica, istituito dal presidente della Regione, Eugenio Giani, a conclusione della sua prima riunione del pomeriggio, dopo attenta valutazione dei dati epidemiologici, registrati negli ultimi 7 giorni, nei 273 Comuni della. L'articolo .

La Toscana resta ancora Zona Arancione: il ministro Speranza, come riferito dal TG3, ha firmato nel pomeriggio l'ordinanza relativa ai Colori Nazionali per la prossima settimana, quella che va da ... Sono 355.609 le somministrazioni di vaccino anti-Covid 19 effettuate in Toscana alle ore 17 di oggi, venerdì 5 marzo. Di queste, 258.507 sono prime somministrazioni e 97.102 i richiami. Su una popolazione (dati Istat) di 3.692.555 abitanti, ...