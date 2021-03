Covid, sempre più contagi nelle scuole. Spirlì: “Le aule non sono il luogo più sicuro del pianeta” (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Covid e le sue varianti stanno colpendo in modo sempre più aggressivo, e ora più che mai lo stanno facendo nelle scuole. I dati peggiorano giorno dopo giorno e ci mostrano come la fascia più colpita questa volta sia quella dei giovani. Talvolta anche nei casi più difficili: ora l’età media dei malati di Covid si è abbassata sotto i 24 anni nel 22% dei casi. Perciò continua a riproporsi il grande tema che, fra i tanti, dall’inizio della pandemia si trova al centro del dibattito: le scuole vanno chiuse oppure no? Quali sono i rischi di contagio da Covid nelle scuole? In questo momento oltre 3 milioni di studenti stanno seguendo le lezioni da casa e ancora una volta le aule e i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Ile le sue varianti stanno colpendo in modopiù aggressivo, e ora più che mai lo stanno facendo. I dati peggiorano giorno dopo giorno e ci mostrano come la fascia più colpita questa volta sia quella dei giovani. Talvolta anche nei casi più difficili: ora l’età media dei malati disi è abbassata sotto i 24 anni nel 22% dei casi. Perciò continua a riproporsi il grande tema che, fra i tanti, dall’inizio della pandemia si trova al centro del dibattito: levanno chiuse oppure no? Qualii rischi dio da? In questo momento oltre 3 milioni di studenti stanno seguendo le lezioni da casa e ancora una volta lee i ...

lucianonobili : Quando @matteorenzi, quattro mesi fa, proponeva di affidare all’esercito il piano vaccini siamo stati, come sempre… - lauraboldrini : È tornato a casa @iacopo_melio dopo aver finalmente sconfitto il Covid. Una notizia bellissima. 'Come sempre: fac… - fanpage : ?? Aggiornamento bimba 11 anni ricoverata per Covid - Le sue condizioni sono sempre più gravi. Forza piccola ?? - rimmel83837671 : RT @cardinale_anna: @RegLombardia Siamo sempre in attesa della convocazione per il #VaccinoAntiCovid per due ultra ottantenni e un soggett… - bolartur : RT @lameduck1960: Anziana con infezione a una gamba. Ricovero programmato per medicazione. Fatto tampone a casa, positiva (asintomatica),… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sempre Covid, Maugeri Pavia: "Aumentano disturbi del sonno" ... è possibile valutare direttamente da casa la propria situazione personale grazie all'ausilio di fasce di monitoraggio in grado poi di inviare i dati direttamente all'ospedale senza rendere sempre ...

Coronavirus: 24.036 nuovi casi con 378.463 tamponi e 297 vittime Nel frattempo i nuovi casi di Covid - 19 emersi nella giornata di ieri sono stati 230 su un numero sempre molto elevato di tamponi, 16.729. Quattro i decessi per un dato complessivo di 1.052 dal 12 ...

Covid. Fials: “Sempre più donne contagiate sul lavoro” Quotidiano Sanità Omicidio Faenza: "Le dico esci e fatti ammazzare?". Nanni e "l'involontaria confessione" Il delitto di Ilenia: l’intercettazione che secondo il gip incastra l’ex marito: "Sapeva cosa stava succedendo". L’uomo non voleva che l’amica della figlia intervenisse. Ma l’allarme era per un ladro, ...

New Amsterdam 3: la pandemia nella terza stagione Tutto quello che dovete sapere sull'attesissima terza stagione di New Amsterdam, che racconta la pandemia dal punto di vista del dottor Goodwin & colleghi ...

... è possibile valutare direttamente da casa la propria situazione personale grazie all'ausilio di fasce di monitoraggio in grado poi di inviare i dati direttamente all'ospedale senza rendere...Nel frattempo i nuovi casi di- 19 emersi nella giornata di ieri sono stati 230 su un numeromolto elevato di tamponi, 16.729. Quattro i decessi per un dato complessivo di 1.052 dal 12 ...Il delitto di Ilenia: l’intercettazione che secondo il gip incastra l’ex marito: "Sapeva cosa stava succedendo". L’uomo non voleva che l’amica della figlia intervenisse. Ma l’allarme era per un ladro, ...Tutto quello che dovete sapere sull'attesissima terza stagione di New Amsterdam, che racconta la pandemia dal punto di vista del dottor Goodwin & colleghi ...