Covid scuola, in 15 comuni della Provincia di Bolzano DaD dall’8 al 14 marzo ORDINANZA (Di venerdì 5 marzo 2021) Nei comuni di Merano, Rifiano, Moso in Passiria, Malles Venosta, Lana, San Martino in Passiria, Caines, San Leonardo in Passiria, Tirolo, Silandro, Parcines, Scena, Lagundo, Tubre e Glorenza della Provincia di Bolzano scatta la didattica a distanza fino la 14 marzo. Lo prevede la nuova ORDINANZA. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 marzo 2021) Neidi Merano, Rifiano, Moso in Passiria, Malles Venosta, Lana, San Martino in Passiria, Caines, San Leonardo in Passiria, Tirolo, Silandro, Parcines, Scena, Lagundo, Tubre e Glorenzadiscatta la didattica a distanza fino la 14. Lo prevede la nuova. L'articolo .

