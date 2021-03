Covid: Salvini, 'critiche su mie iniziative da qualcuno di sinistra, pensino a lavorare' (Di venerdì 5 marzo 2021) Catania, 5 mar. (Adnkronos) - "Ho letto qualche parlamentare di sinistra che si è lamentato, se lavorasse anche lui farebbe bene...". Lo ha detto Matteo Salvini parlando delle sue interlocuzioni con alcuni stati stranieri sui vaccini, come India e San Marino. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Catania, 5 mar. (Adnkronos) - "Ho letto qualche parlamentare diche si è lamentato, se lavorasse anche lui farebbe bene...". Lo ha detto Matteoparlando delle sue interlocuzioni con alcuni stati stranieri sui vaccini, come India e San Marino.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salvini Pd, Zingaretti si dimette e conferma: 'Nessun ripensamento' Da Andrea Orlando , suo vice, a Franceschini , a Matteo Salvini mostratosi preoccupato per il ... in ginocchio per via dell'ennesima ondata causata dal covid. Nessuno all'interno del partito era a ...

Salera ribalta il fronte. E recupera le 'sue' opposizioni - ...si sono detti disposti al dialogo ed aperti a collaborare per quel che riguarda l'emergenza Covid, ...politica dicessero chiaramente che vogliono un Partito centrista alleato con Berlusconi e Salvini ".

