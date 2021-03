Covid: Salvini, 'critiche su mie iniziative da qualcuno di sinistra, pensino a lavorare' (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Oggi stesso durante una pausa del processo ho messaggiato con le istituzioni indiane, la proposta concreta di una collaborazione vaccinale tra Italia e India, Italia e Israele sono mie priorità". Lo dice Matteo Salvini, a margine dell'audizione per il caso Gregoretti a Catania. "Ho letto che qualche parlamentare di sinistra mi ha criticato, ma se lavorasse anche lui farebbe bene". Sul tema dei vaccini, aggiunge: "Non ho sentito Draghi, stiamo cercando di correre sul decreto rimborsi, ci sono imprenditori che aspettano da sei mesi". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Oggi stesso durante una pausa del processo ho messaggiato con le istituzioni indiane, la proposta concreta di una collaborazione vaccinale tra Italia e India, Italia e Israele sono mie priorità". Lo dice Matteo, a margine dell'audizione per il caso Gregoretti a Catania. "Ho letto che qualche parlamentare dimi ha criticato, ma se lavorasse anche lui farebbe bene". Sul tema dei vaccini, aggiunge: "Non ho sentito Draghi, stiamo cercando di correre sul decreto rimborsi, ci sono imprenditori che aspettano da sei mesi".

