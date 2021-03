Covid: Salini (Webuild), ‘bene proposta per vaccini in azienda, siamo a disposizione’ (Di venerdì 5 marzo 2021) Milano, 5 mar. (Adnkronos) – Webuild è pronta per il piano vaccinale che coinvolgerà le aziende. “E’ un atto di responsabilità che guarda al ritorno alla normalità e al futuro per il bene del Paese: esprimo le mie congratulazioni per le proposte del Governo e della Regione Lombardia per la possibilità di effettuare le vaccinazioni all’interno delle aziende, anche per alleggerire il peso sui centri vaccinali e far ripartire le imprese nel minor tempo possibile”, dice Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, sul provvedimento che potrebbe essere approvato in giunta regionale. “siamo a disposizione con le nostre strutture e le nostre persone, per vincere questa battaglia a fianco delle istituzioni e delle persone che combattono contro questa pandemia”, aggiunge. “Dobbiamo fare tutti la nostra parte per ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 marzo 2021) Milano, 5 mar. (Adnkronos) –è pronta per il piano vaccinale che coinvolgerà le aziende. “E’ un atto di responsabilità che guarda al ritorno alla normalità e al futuro per il bene del Paese: esprimo le mie congratulazioni per le proposte del Governo e della Regione Lombardia per la possibilità di effettuare le vaccinazioni all’interno delle aziende, anche per alleggerire il peso sui centri vaccinali e far ripartire le imprese nel minor tempo possibile”, dice Pietro, amministratore delegato di, sul provvedimento che potrebbe essere approvato in giunta regionale. “a disposizione con le nostre strutture e le nostre persone, per vincere questa battaglia a fianco delle istituzioni e delle persone che combattono contro questa pandemia”, aggiunge. “Dobbiamo fare tutti la nostra parte per ...

