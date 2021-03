Covid: Salini (Webuild), 'bene proposta per vaccini in azienda, siamo a disposizione' (Di venerdì 5 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 5 marzo 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : Covid: Salini (Webuild), 'bene proposta per vaccini in azienda, siamo a disposizione'... - SoniaLaVera : RT @BarbaraRaval: #Salini decide,senza consultare nessuno,di dare 450 ML euro a chi in RAI ha lavorato più di 48gg in periodo di lockdown.… - IlNuovoTorrazzo : VACCINI ANTI COVID - Anche l'ex tribunale di Crema tra i 40 centri vaccinali lombardi. Grazie a Salini - SplendorSolis00 : RT @BarbaraRaval: #Salini decide,senza consultare nessuno,di dare 450 ML euro a chi in RAI ha lavorato più di 48gg in periodo di lockdown.… - emiliobolles : RT @BarbaraRaval: #Salini decide,senza consultare nessuno,di dare 450 ML euro a chi in RAI ha lavorato più di 48gg in periodo di lockdown.… -