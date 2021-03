Covid | Rezza | “Tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva appena al di sotto della soglia critica”

(Di venerdì 5 marzo 2021) “Questa settimana la situazione peggiora e l’incidenza è sale a 195 ogni 100mila abitanti. Anche l’Rt è in crescita e si attesta a 1,06, superando dopo 7 settimane l’unità. Ildideidiè in salita, 26%, anche seladel 30%. La circolazione di varianti rafforza la necessità di interventi di contenimento e un’accelerazionecampagna vaccinale”. Così il direttore generale Prevenzione del ministeroSalute, Giovanni, sulla circolazione delin Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...della salute Gianni, ma 'possiamo intervenire tempestivamente anche dando impulso alla campagna vaccinale'. Intanto, Iss e Istat hanno pubblicato i dati sull'impatto dell'epidemiasulla ...'L'utilizzo del vaccino AstraZeneca anche per gli over65 anni è un'opzione da prendere in considerazione'. Lo ha detto il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni, nel punto stampa sulla situazione epidemiologica. 'Inizialmente si pensava che questo vaccino avesse un'efficacia non particolarmente alta, ma abbiamo visto che soprattutto inalando una seconda ...La Cabina di regia invita tutte le regioni dove è presente la variante brasiliana ad implementare le misure di restrizione e di contenimento. Rezza: il... I dati del monitoraggio settimanale del minis ...Il ministro ha illustrato la possibilità durante la riunione tra governo, Regioni, Protezione Civile e commissario per l'emergenza Covid. Più punti vaccinali, anche mobili. Figliuolo e Curcio poi si s ...