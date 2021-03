Covid, quali sono le regioni che rischiano di cambiare colore da lunedì 8 marzo (Di venerdì 5 marzo 2021) Oggi il ministero della Salute dopo il monitoraggio settimanale stringerà le misure su diversi territori. Rischio rosso per Lombardia, che da oggi ha proclamato l'arancione rafforzato, Campania, Emilia-Romagna e Abruzzo. Calabria, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Puglia verso l'arancione. Lazio in bilico tra giallo e arancione Leggi su tg24.sky (Di venerdì 5 marzo 2021) Oggi il ministero della Salute dopo il monitoraggio settimanale stringerà le misure su diversi territori. Rischio rosso per Lombardia, che da oggi ha proclamato l'arancione rafforzato, Campania, Emilia-Romagna e Abruzzo. Calabria, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Puglia verso l'arancione. Lazio in bilico tra giallo e arancione

repubblica : Una sola dose di vaccino non basta, ecco quali sono i rischi se non si fa il richiamo: Il Consiglio superiore di sa… - ARTEita : Non è la prima volta che un virus “ridisegna” gli spazi di vita nelle città. Quali saranno le conseguenze di lungo… - NicolaPorro : Ci siamo abituati che possano esistere il rischio zero, il Covid zero, il contagio zero. Con quali conseguenze? L’a… - infoitinterno : Covid, quali sono le regioni che rischiano di cambiare colore da lunedì 8 marzo - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Covid, quali sono le regioni che rischiano di cambiare colore da lunedì 8 marzo -