Covid, oggi oltre 24mila casi. Campania rossa, FVG e Veneto arancioni. Brusaferro: ora il contagio è tra familiari (Di venerdì 5 marzo 2021) Come ampiamente previsto, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze con cui la Campania ritorna in zona rossa, mentre Friuli Venezia Giulia e Veneto diventano arancioni sulla ...

CottarelliCPI : Esce oggi il mio libro “All’inferno e ritorno”. Parla di come l’economia italiana ha affrontato la crisi Covid, e,… - robersperanza : Oggi superiamo 5 milioni di dosi di vaccino Covid somministrate in Italia. Grazie alle donne e agli uomini del Serv… - zaiapresidente : ?? DA LUNEDÌ VENETO IN ZONA ARANCIONE. Oggi il ministro Speranza mi ha confermato che da lunedì il Veneto sarà in zo… - vco24news : Sono 13.467, tra cui 7.214 ultraottantenni, le persone che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid… - Avvenire_Nei : Covid. Superati i 3 milioni di casi. Oggi 24.036 contagi e 297 morti -