Covid, nuovi colori: Emilia-Romagna e Campania verso il rosso, Lombardia e Piemonte arancio scuro, Veneto e Friuli arancioni (Di venerdì 5 marzo 2021) L’Italia si colora di arancione e rosso causa Covid. La Lombardia evita la zona rossa e passa all’arancione scuro. Una decisione peraltro che presidente di Regione Attilio Fontana aveva già preso con una ordinanza regionale, anticipando l’esito di oggi. Veneto e Friuli-Venezia Giulia diventano arancioni. Campania ed Emilia Romagna vanno verso il rosso. In Emilia Romagna in particolare c’è il record assoluto di nuovi contagi giornalieri da inizio pandemia: sono schizzati oltre i oltre i tremila. C’è stata una “Netta accelerazione dell’epidemia” con un’incidenza nazionale che sfiora i 200 (194,87 per ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 5 marzo 2021) L’Italia si colora dine ecausa. Laevita la zona rossa e passa all’ne. Una decisione peraltro che presidente di Regione Attilio Fontana aveva già preso con una ordinanza regionale, anticipando l’esito di oggi.-Venezia Giulia diventanoni.edvannoil. Inin particolare c’è il record assoluto dicontagi giornalieri da inizio pandemia: sono schizzati oltre i oltre i tremila. C’è stata una “Netta accelerazione dell’epidemia” con un’incidenza nazionale che sfiora i 200 (194,87 per ...

RegLombardia : #LNews A fronte di 53.563 tamponi effettuati, sono 5.174 i nuovi positivi (9,6%). I guariti/dimessi sono 2.057 ????… - MediasetTgcom24 : Covid, 24.036 nuovi casi con 378.463 tamponi e altri 297 decessi #covid - Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid in Gran Bretagna calano del 40% in una settimana. Circa 20 milioni di britannici hanno ricevu… - siracusaoggi : (Covid i numeri: 24 nuovi positivi in provincia di Siracusa, 2 nel capoluogo) - - Pura_Vida69 : RT @MediasetTgcom24: Covid, 24.036 nuovi casi con 378.463 tamponi e altri 297 decessi #covid -