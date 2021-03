Covid, nuove regioni verso la zona rossa. Vaccino AstraZeneca: Draghi blocca l’export in Australia (Di venerdì 5 marzo 2021) Non si arresta la crescita dei contagi da Coronavirus in Italia. Siamo quasi a quota tre milioni da inizio pandemia. In questi giorni il Sars-CoV-2 avanza al ritmo di oltre 20mila nuovi casi ogni 24 ore. E adesso sono altre 4 le regioni che rischiano di finire in zona rossa dalla prossima settimana, 5 quelle verso la zona arancione. Il premier Mario Draghi inasprisce la lotta: di concerto con l’Unione europea blocca l’export di vaccini AstraZeneca verso l’Australia: “Le dosi restino qui, i patti vanno rispettati”. regioni a rischio Lombardia, Campania, Emilia-Romagna e Abruzzo: sono queste le regioni che potrebbero diventare interamente “rosse” per l’aggravarsi ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 5 marzo 2021) Non si arresta la crescita dei contagi da Coronavirus in Italia. Siamo quasi a quota tre milioni da inizio pandemia. In questi giorni il Sars-CoV-2 avanza al ritmo di oltre 20mila nuovi casi ogni 24 ore. E adesso sono altre 4 leche rischiano di finire indalla prossima settimana, 5 quellelaarancione. Il premier Marioinasprisce la lotta: di concerto con l’Unione europeadi vaccinil’: “Le dosi restino qui, i patti vanno rispettati”.a rischio Lombardia, Campania, Emilia-Romagna e Abruzzo: sono queste leche potrebbero diventare interamente “rosse” per l’aggravarsi ...

