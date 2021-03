Covid, Meloni “Sui vaccini l’Unione Europea ha fallito” (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il blocco delle esportazioni delle dosi di vaccino AstraZeneca? E’ una mossa che in questa fase condivido, ma sul tema di vaccini non si può non notare il grande fallimento dell’Unione Europea: in tutto il mondo si producono vaccini e si vaccina la gente, in Europa no, hanno fatto contratti capestro, in parte secretati”. Lo ha detto il leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite di 24 Mattino su Radio24.“Ora tutti gli Stati devono correre ai ripari – ha aggiunto Meloni -. Avremmo preferito evitare il ‘Si salvi chi può’. In tutto il resto del mondo le cose vanno meglio che in Europa, intanto la gente muore e l’economia tracolla”.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il blocco delle esportazioni delle dosi di vaccino AstraZeneca? E’ una mossa che in questa fase condivido, ma sul tema dinon si può non notare il grande fallimento del: in tutto il mondo si produconoe si vaccina la gente, in Europa no, hanno fatto contratti capestro, in parte secretati”. Lo ha detto il leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, ospite di 24 Mattino su Radio24.“Ora tutti gli Stati devono correre ai ripari – ha aggiunto-. Avremmo preferito evitare il ‘Si salvi chi può’. In tutto il resto del mondo le cose vanno meglio che in Europa, intanto la gente muore e l’economia tracolla”.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

