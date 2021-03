**Covid: Meloni, ‘su vaccini il più grande fallimento dell’Unione europea’** (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Blocco delle dosi di Astrazeneca? Mossa di Draghi che condivido, ma sui vaccini assistiamo al più grande fallimento dell’Unione europea”. Lo dice Giorgia Meloni, ospite di Radio 24. “Abbiamo avuto contratti capestro, in parte secretati”, accusa la leader di Fdi. “La questione – spiega – andava gestita in modo diverso dall’inizio”. “Bisogna interrogarsi su come funziona l’Europa”, conclude Meloni. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Blocco delle dosi di Astrazeneca? Mossa di Draghi che condivido, ma suiassistiamo al piùeuropea”. Lo dice Giorgia, ospite di Radio 24. “Abbiamo avuto contratti capestro, in parte secretati”, accusa la leader di Fdi. “La questione – spiega – andava gestita in modo diverso dall’inizio”. “Bisogna interrogarsi su come funziona l’Europa”, conclude. L'articolo CalcioWeb.

fattoquotidiano : Covid, mentre tutta Italia va verso misure più restrittive Meloni chiede di aprire le palestre: “Non c’è evidenza s… - RobertoBurioni : Pure Prodi (Romano Prodi, non Salvini, non Meloni, non Farage) dice che in EU sono stati inefficienti riguardo all'… - sandra06464030 : RT @PamelaGilardi: @GiorgiaMeloni Le piacerebbe cara Signora Meloni... Le piacerebbe vedere il Lazio sprofondare per l' inadeguatezza nella… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - 'Il blocco delle esportazioni delle dosi di vaccino AstraZeneca? E' una mossa che in questa fase… - leopadanofe : RT @italianfirst2: Covid, Meloni “Sui vaccini l’Unione Europea ha fallito” ?@vonderleyen? -