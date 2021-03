Covid: M5S, 'tra priorità vaccini anche a categorie fragili e caregiver' (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - “È fondamentale in questo momento garantire l'accesso alle vaccinazioni contro la Covid-19 a tutte le categorie di soggetti fragili, ai loro familiari e ai caregiver, tenendo presente che nel caso di persone non collaboranti o affette da gravi disabilità non è possibile mantenere il distanziamento per evitare i contagi. Abbiamo inserito questo punto nella risoluzione approvata pochi giorni fa in Senato dopo le comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza". Così, in una nota congiunta, le senatrici del MoVimento 5 Stelle Mariolina Castellone, Elisa Pirro e Simona Nocerino, prima firmataria di un ddl proprio sui caregiver. "I soggetti fragili, in caso di contagio, vanno incontro ad un tasso di mortalità molto più alto. Ad esempio, nei pazienti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - “È fondamentale in questo momento garantire l'accesso alle vaccinazioni contro la-19 a tutte ledi soggetti, ai loro familiari e ai, tenendo presente che nel caso di persone non collaboranti o affette da gravi disabilità non è possibile mantenere il distanziamento per evitare i contagi. Abbiamo inserito questo punto nella risoluzione approvata pochi giorni fa in Senato dopo le comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza". Così, in una nota congiunta, le senatrici del MoVimento 5 Stelle Mariolina Castellone, Elisa Pirro e Simona Nocerino, prima firmataria di un ddl proprio sui. "I soggetti, in caso di contagio, vanno incontro ad un tasso di mortalità molto più alto. Ad esempio, nei pazienti ...

