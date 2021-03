Covid, Lombardia in arancione scuro: evitata la zona rossa (Di venerdì 5 marzo 2021) La Lombardia non si colora di rosso. È questa l’indiscrezione dell’ultim’ora relativa al cambio di colore nel Paese dopo l’aumento di contagi da Covid-19. Nonostante l’aggravarsi della pandemia la Lombardia dovrebbe passare in arancione scuro. Si attende soltanto la comunicazione ufficiale da parte del Ministero della Salute. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) Lanon si colora di rosso. È questa l’indiscrezione dell’ultim’ora relativa al cambio di colore nel Paese dopo l’aumento di contagi da-19. Nonostante l’aggravarsi della pandemia ladovrebbe passare in. Si attende soltanto la comunicazione ufficiale da parte del Ministero della Salute. SportFace.

RegLombardia : #LNews, #COVID #Lombardia tutta in #arancione rafforzato da venerdì 5 a domenica 14 marzo visti andamento situazion… - MediasetTgcom24 : Covid, in Lombardia oltre 5mila casi: Milano supera Brescia #milano - TgLa7 : #Covid: tutta Lombardia in arancione rafforzato da mezzanotte - robertopontillo : La Lombardia resta in arancione rinforzato #covid - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: La Lombardia resta in arancione rinforzato #covid -