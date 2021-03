Covid: Lombardia, Emilia-Romagna, Campania e altre tre regioni a rischio zona rossa (Di venerdì 5 marzo 2021) Lombardia, Campiania, Trento, Bolzano, Marche ed Emilia-Romagna sarebbero a rischio zona rossa. È questa l’indiscrezione che rimbalza dal Ministero della Salute in merito al possibile cambio di colore in alcuni territori italiani dopo l’aumento dei casi da Covid-19. L’indice Rt, parametro fondamentale per determinare un aumento delle restrizioni, è tornato sopra il livelo di attenzione di 1, a 1.06 per la precisione. A rischio 'rosso' Lombardia, Campania, Trento, Bolzano, Marche ed Emilia Romagna #Covid19 https://t.co/qO0v2MMq8N — Giovanni Rodriquez (@GiovaQuez) March 5, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021), Campiania, Trento, Bolzano, Marche edsarebbero a. È questa l’indiscrezione che rimbalza dal Ministero della Salute in merito al possibile cambio di colore in alcuni territori italiani dopo l’aumento dei casi da-19. L’indice Rt, parametro fondamentale per determinare un aumento delle restrizioni, è tornato sopra il livelo di attenzione di 1, a 1.06 per la precisione. A'rosso', Trento, Bolzano, Marche ed19 https://t.co/qO0v2MMq8N — Giovanni Rodriquez (@GiovaQuez) March 5, 2021 SportFace.

