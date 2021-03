Covid, l’epidemia corre: l’indice nazionale Rt sale a 1,06 (Di venerdì 5 marzo 2021) Covid, la situazione epidemiologica peggiora: nella settimana dal 22-28 febbraio in aumento contagi, morti e ricoveri Getty ImagesNetto peggioramento sotto tutti i punti di vista della situazione epidemiologica in Itala. In aumento i contagi e i ricoveri nelle terapie intensive. Il quadro che emerge dall’ultimo report non è per nulla confortante. Nella settimana dal 22 al 28 febbraio a livello nazionale sono stati riscontrati 194,87 contagi ogni 100 mila abitanti e le prospettive sono negative perché non è escluso che si possa arrivare a 200. l’indice nazionale Rt è salito al 1,06% secondo la cabina di regia che sta analizzando i dati settimanali del monitoraggio Istituto Superiore di Sanità e Ministero. La settimana scorsa era all’ 0,99%. Nella settimana precedente, dal 15 al 22 febbraio, il tasso di ... Leggi su ck12 (Di venerdì 5 marzo 2021), la situazione epidemiologica peggiora: nella settimana dal 22-28 febbraio in aumento contagi, morti e ricoveri Getty ImagesNetto peggioramento sotto tutti i punti di vista della situazione epidemiologica in Itala. In aumento i contagi e i ricoveri nelle terapie intensive. Il quadro che emerge dall’ultimo report non è per nulla confortante. Nella settimana dal 22 al 28 febbraio a livellosono stati riscontrati 194,87 contagi ogni 100 mila abitanti e le prospettive sono negative perché non è escluso che si possa arrivare a 200.Rt è salito al 1,06% secondo la cabina di regia che sta analizzando i dati settimanali del monitoraggio Istituto Superiore di Sanità e Ministero. La settimana scorsa era all’ 0,99%. Nella settimana precedente, dal 15 al 22 febbraio, il tasso di ...

istat_it : Online il quinto Rapporto #Istat- @istsupsan sull’ impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popo… - Agenzia_Ansa : L'epidemia di Covid-19, secondo il Cnr, si trova ora in una fase di aumento di tipo esponenziale, con un tempo di r… - infoitsalute : Covid, l’epidemia accelera: Rt oltre l’1,06 e incidenza a 200 positivi per 100 mila abitanti: ospedali sotto stress… - infoitsalute : Covid, l'epidemia in forte aumento: Rt oltre 1 dopo 7 settimane. Ecco le Regioni che cambiano colore - zazoomblog : Covid l’epidemia accelera: Rt oltre l’106 e incidenza a 200 positivi per 100 mila abitanti: ospedali sotto stress –… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’epidemia Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE