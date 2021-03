VincenzoDeLuca : ++ COMUNICATO STAMPA ++ ??#COVID19, FORTE PRESENZA DI VARIANTI: TAMPONI DI MASSA NEI COMUNI PIÙ COLPITI (a cura dell… - Open_gol : «Negli Stati Uniti vicini al traguardo della vaccinazione di massa» - Agenzia_Ansa : Covid, varianti inglese e brasiliana trovate nelle acque di scarico italiane #ANSA - MORETTI3 : Con l insediamento del Messia tutto è rimasto fermo, dai ristori ai Dpcm copia incolla, l unica cosa che va veloce… - SkyTG24 : Covid, le varianti spingono verso la zona rossa: la situazione regione per regione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid varianti

Quotidiano Sanità

Ora ricominciamo a proteggerci" Vaccini anti -, una lezione da Israele Caleranno i casi ... non solo per gli aspetti organizzativi ma perché il virus muta, alcunenecessiteranno di altri ...Le altre? Secondo l'estrazione dell'ultima settimana abbiamo il 4,8% di casi di variante brasiliana. La variante inglese è molto presente nella provincia di Ancona ma anche in diverse aree ...Il bilancio si è impennato nell’ultimo mese: 38 tra febbraio e marzo. Anche se i dati di Asl e Regione divergono. Giornata pesante per Marciano e Castelfranco. Fratta: non era variante ...Dal 2 al 14 marzo, inoltre, la zona arancione scuro è estesa alle province di Rimini e di Ravenna oltre che l’area del Cesenate. Emilia Romagna e Campania a rischio zona rossa. Nella arancione Emilia- ...