Covid | le ultime news Figliuolo | usare tutti siti utili per campagna vaccinale DIRETTA

(Di venerdì 5 marzo 2021) Nell'incontro tra governo ed enti locali sul piano, il neo commissario all'emergenza sull'aumento dei punti vaccinali che "vanno incrementati, usando ogni possibilità:produttivi, asset protezione civile e forze armate". Continuano a crescere i numeri del contagio: verso il ritorno in arancione e in rosso per numerose Regioni. Oltre un milione e mezzo di persone hanno ricevuto anche la seconda dose, sono 4.944.619 le somministrazioni effettuate complessivamente

Agenzia_Ansa : Salgono ancora i positivi al covid: sono 22.865, le vittime 339 nelle ultime 24 ore. Sono 339.635 i test, il tasso… - RegioneER : #Coronavirus. A febbraio nelle #scuole dell'#EmiliaRomagna 6mila positivi tra alunni, insegnanti e personale: +70%.… - Agenzia_Ansa : Covid, alle 17 riunione Draghi-ministri, il dpcm atteso domani. Al centro della cabina di regia le ultime limature al testo #ANSA - Pirrant2 : Mi domando come@facciate ad essere sempre così acidi e negativi...si le ultime puntate sono state brutte, a parte E… - ilnazionaleit : Coronavirus: due operatori scolastici della nostra provincia positivi nelle ultime ore al Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime

Il Sole 24 ORE

Ilcorre, e chi può cerca di mettersi al riparo. Il miglior modo? Vaccinandosi, ca va sans dire . Lo sanno bene anche gli 'inquilini' di Palazzo Madama , dove nellesettimane il virus è ...Dopo che ieri l'Italia ha deciso di bloccare l'esportazione di 250mila dosi di vaccino antidi AstraZeneca, il premier australiano Scott Morrison ha parlato in merito alla decisione del governo, e lo ha fatto senza sollevare polemiche: 'In Italia, le persone muoiono al ritmo di 300 al ...IVREA. I dati sui contagi, la pressione sugli ospedali, la quota di positivi rispetto ai tamponi non depongono certo a favore del Piemonte che rischia seriamente una nuova stretta con il passaggio da ...Firenze, 5 marzo 2021 - I nuovi casi di positività al Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 1.231 , come anticipato su Facebook dal presidente della Regione, Eugenio Giani. I test effet ...