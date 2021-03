Covid, le news di oggi. Sale Rt nazionale e raggiunge 1,06. Una settimana fa a 0,99. LIVE (Di venerdì 5 marzo 2021) E', secondo quanto si apprende il dato all'esame della cabina di Regia che sta analizzando i dati del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute che sarà presentato nel pomeriggio. La scorsa settimana il valore era a 0,99. Continuano a crescere i numeri del contagio: verso il ritorno in arancione e in rosso per numerose Regioni. Vaccini oggi a quota 5 milioni di dosi somministrate Leggi su tg24.sky (Di venerdì 5 marzo 2021) E', secondo quanto si apprende il dato all'esame della cabina di Regia che sta analizzando i dati del monitoraggiole Iss-Ministero della Salute che sarà presentato nel pomeriggio. La scorsail valore era a 0,99. Continuano a crescere i numeri del contagio: verso il ritorno in arancione e in rosso per numerose Regioni. Vaccinia quota 5 milioni di dosi somministrate

