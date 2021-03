Covid, le news di oggi. Bollettino: 24.036 contagi su 378.463 tamponi, 297 morti. DIRETTA (Di venerdì 5 marzo 2021) Il tasso di positività scende al 6,35%. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+50) e quelli ordinari (+217). Superati i 3 milioni di casi totali in Italia. Brusaferro: "C'è un aumento di nuovi casi in Europa, colpa delle varianti". Si va verso il ritorno in arancione e in rosso per numerose Regioni. Tra marzo e dicembre 2020 si sono registrati 108.178 decessi in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019 Leggi su tg24.sky (Di venerdì 5 marzo 2021) Il tasso di positività scende al 6,35%. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+50) e quelli ordinari (+217). Superati i 3 milioni di casi totali in Italia. Brusaferro: "C'è un aumento di nuovi casi in Europa, colpa delle varianti". Si va verso il ritorno in arancione e in rosso per numerose Regioni. Tra marzo e dicembre 2020 si sono registrati 108.178 decessi in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019

