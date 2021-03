Covid, l’Australia dopo il no dell’Italia all’export di vaccini AstraZeneca: «Ha 300 morti al giorno, capiamo la scelta» (Di venerdì 5 marzo 2021) Intoppo frustrante ma non decisivo. dopo la decisione dell’Italia di bloccare l’esportazione di 250 mila dosi di vaccino AstraZeneca verso l’Australia, il paese oceanico minimizza. «Si tratta solo di un lotto da un un Paese», ha detto il portavoce del ministro della Salute australiano, Greg Hunt. La spedizione dei sieri di AstraZeneca dall’Italia, ha sottolineato, «non è stata presa in considerazione nel nostro piano di distribuzione per le prossime settimane». dopo la scelta di ieri, 5 marzo, comunicata alla Commissione europea, l’Italia diventa così il primo Paese dell’Ue a rifiutarsi di inviare all’estero le dosi di vaccino. Ma il primo ministro Scott Morrison si è dimostrato comprensivo: «In Italia – ha detto – le persone muoiono al ritmo di 300 al ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 marzo 2021) Intoppo frustrante ma non decisivo.la decisionedi bloccare l’esportazione di 250 mila dosi di vaccinoverso, il paese oceanico minimizza. «Si tratta solo di un lotto da un un Paese», ha detto il portavoce del ministro della Salute australiano, Greg Hunt. La spedizione dei sieri didall’Italia, ha sottolineato, «non è stata presa in considerazione nel nostro piano di distribuzione per le prossime settimane».ladi ieri, 5 marzo, comunicata alla Commissione europea, l’Italia diventa così il primo Paese dell’Ue a rifiutarsi di inviare all’estero le dosi di vaccino. Ma il primo ministro Scott Morrison si è dimostrato comprensivo: «In Italia – ha detto – le persone muoiono al ritmo di 300 al ...

TizianaFerrario : E così l'Italia blocca export di 250 mila dosi di vaccino Astrazeneca diretto in Australia e prodotto qui. È tra i… - Davide79376921 : RT @CalaminiciM: Il Presidente Draghi ha bloccato l’export di 250mila dosi di vaccino AstraZeneca che erano dirette in Australia! Nel suo p… - Bali_Hai : Mi stavo chiedendo: ma l’Australia non era covid-free? Al di là di tutto, vista la situazione di crisi di tanti alt… - MartinaMontague : Non sono un’esperta di politica internazionale ma se dovessi dire a chi dare i vaccini sarebbe auspicabile che foss… - Zbarskij : @giancalsp be il caso dell'australia è singolare però, l'emisfero australe è quasi covid zero ormai. Poi abbiamo vi… -

