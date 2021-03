Covid, l’annuncio di De Luca: Siamo in zona rossa. La situazione degli ospedali sarà presto insostenibile (Di venerdì 5 marzo 2021) “Siamo in zona rossa perché questo livello di contagio non si può reggere”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta social. “Abbiamo una ricaduta sulla rete ospedaliera grande e alla lunga insostenibile. Abbiamo già un appesantimento sugli ospedali, in particolare sul Cardarelli. E’ evidente che bisogna prendere misure eccezionali”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 marzo 2021) “inperché questo livello di contagio non si può reggere”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, durante la consueta diretta social. “Abbiamo una ricaduta sulla reteera grande e alla lunga. Abbiamo già un appesantimento sugli, in particolare sul Cardarelli. E’ evidente che bisogna prendere misure eccezionali”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

