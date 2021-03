Covid, l'Abruzzo ancora per una settimana per metà zona rossa e metà arancione (Di venerdì 5 marzo 2021) L'Aquila - L'Abruzzo, con il nuovo monitoraggio settimanale della Cabina di regia nazionale previsto per domani dovrebbe "complessivamente rimanere in zona arancione, almeno per la parte di territorio non interessata dalle maggiori restrizioni". Nei comuni attualmente in zona rossa, tra cui l'area metropolitana, resteranno in vigore le maggiori restrizioni "fino a quando i contagi non ci consentono di dichiarare il cessato allarme Il nostro indice Rt sta ancora scendendo. Non escludo che domani potremmo avere la notizia che sia leggermente al di sotto dell'1. I progressi si cominciano a contare. Anche se purtroppo mentre scende l'Rt, non abbiamo un calo sensibile dei contagi, che continuano a registrare, in alcune zone e in alcune giornate, dei picchi preoccupanti. C'è ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 5 marzo 2021) L'Aquila - L', con il nuovo monitoraggiole della Cabina di regia nazionale previsto per domani dovrebbe "complessivamente rimanere in, almeno per la parte di territorio non interessata dalle maggiori restrizioni". Nei comuni attualmente in, tra cui l'area metropolitana, resteranno in vigore le maggiori restrizioni "fino a quando i contagi non ci consentono di dichiarare il cessato allarme Il nostro indice Rt stascendendo. Non escludo che domani potremmo avere la notizia che sia leggermente al di sotto dell'1. I progressi si cominciano a contare. Anche se purtroppo mentre scende l'Rt, non abbiamo un calo sensibile dei contagi, che continuano a registrare, in alcune zone e in alcune giornate, dei picchi preoccupanti. C'è ...

