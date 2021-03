Covid Italia, “29% vaccinati, così obiettivo Ue non si raggiunge” (Di venerdì 5 marzo 2021) Vaccinazioni anti Covid in Italia con un “buon andamento”, ma il rischio è quello di non riuscire a raggiungere l’obiettivo fissato dall’Ue nei tempi stabiliti. Cioè il 31 marzo. A spiegarlo è il il 42esimo report settimanale di Altems, l’Alta scuola di economia e management dei Sistemi sanitari dell’Università Cattolica, campus di Roma. “Meno di un mese per raggiungere l’obiettivo delle vaccinazioni indicato dall’Ue e siamo solo al 29,06%, nonostante l’incremento del numero di punti vaccinali”, si legge nel report. “A oggi si registrano 1.454.503 di persone vaccinate, che corrisponde a un buon andamento nelle vaccinazioni, tuttavia – sottolinea ancora il report – ipotizzando questo andamento lineare non si raggiunge nei tempi stabiliti (31 marzo) ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021) Vaccinazioni antiincon un “buon andamento”, ma il rischio è quello di non riuscire are l’fissato dall’Ue nei tempi stabiliti. Cioè il 31 marzo. A spiegarlo è il il 42esimo report settimanale di Altems, l’Alta scuola di economia e management dei Sistemi sanitari dell’Università Cattolica, campus di Roma. “Meno di un mese perre l’delle vaccinazioni indicato dall’Ue e siamo solo al 29,06%, nonostante l’incremento del numero di punti vaccinali”, si legge nel report. “A oggi si registrano 1.454.503 di persone vaccinate, che corrisponde a un buon andamento nelle vaccinazioni, tuttavia – sottolinea ancora il report – ipotizzando questo andamento lineare non sinei tempi stabiliti (31 marzo) ...

