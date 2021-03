Covid, Istituto Maugeri Pavia: "Aumentano disturbi del sonno" (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos Salute) - Insonnia e apnea durante la notte colpiscono principalmente gli uomini e a soffrirne sono il 10% degli italiani. Ma dall'inizio della pandemia i numeri sono in costante crescita. "Se da una parte, didattica a distanza e smartworking danno la possibilità di sincronizzare al meglio le esigenze del sonno, permettendo anche di svegliarsi più tardi o riposare durante le ore pomeridiane; dall'altra parte la Dad e il telelavoro sono un serio pericolo per la qualità del sonno”, ha spiegato Francesco Fanfulla, direttore del centro di medicina del sonno dell'Istituto Maugeri di Pavia ( "L'obbligo di rimanere a casa ha cambiato completamente il ritmo del sonno - ha aggiunto Fanfulla - ma anche rinunciare all'attività fisica e la lunga esposizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos Salute) - Insonnia e apnea durante la notte colpiscono principalmente gli uomini e a soffrirne sono il 10% degli italiani. Ma dall'inizio della pandemia i numeri sono in costante crescita. "Se da una parte, didattica a distanza e smartworking danno la possibilità di sincronizzare al meglio le esigenze del, permettendo anche di svegliarsi più tardi o riposare durante le ore pomeridiane; dall'altra parte la Dad e il telelavoro sono un serio pericolo per la qualità del”, ha spiegato Francesco Fanfulla, direttore del centro di medicina deldell'di( "L'obbligo di rimanere a casa ha cambiato completamente il ritmo del- ha aggiunto Fanfulla - ma anche rinunciare all'attività fisica e la lunga esposizione ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Istituto Covid - 19, la mappa interattiva della mortalità in Liguria ...sulla mortalità generale rilasciati da Istat il 5 marzo e che permettono di ottenere un quadro più preciso - e più drammatico - dell'impatto del Covid - 19 in Liguria nel 2020. Secondo l'Istituto di ...

Covid, Veneto in zona arancione, Campania in zona rossa. Iss: 'Nuove chiusure' A fare il punto è stato Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), durante il consueto punto stampa per l'analisi dei dati del monitoraggio regionale di Covid - 19 della ...

Covid, Brusaferro(Iss): Rt supera 1, le varianti preoccupano Roma, 5 mar. (askanews) - C'è un aumento diffuso di nuovi casi di Covid-19 in quasi tutte le Regioni italiane e preoccupano le varianti, con cui ...

