Covid, in Campania il numero dei nuovi contagi sfiora quota 3mila. Le vittime sono 13 (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoResta alto il numero delle nuove positività al Covid riscontrate in Campania nelle ultime 24 ore. Ben 2842 i contagi accertati a fronte di oltre 25mila tamponi, tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività è pari all'11,22%, ieri era l'11,59. Tredici le vittime, con 8 deceduti nelle ultime 48 ore e 5 deceduti in precedenza ma comunicati ieri. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 2.842 (di cui 341 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 2.286 Sintomatici: 215 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 25.327 (di cui 4.401 antigenici) Totale positivi: 279.818 (di cui 7.649 antigenici) Totale tamponi: 3.041.179 (di cui 127.131 antigenici)? ?Deceduti: ...

