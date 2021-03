Covid, il primario del Martini di Torino: «Così gestiamo l’emergenza tra i pazienti psichiatrici» – Il video (Di venerdì 5 marzo 2021) «L’universo è in equilibrio. Ciononostante esistiamo». Le mura del reparto Spdc dell’Ospedale Martini di Torino – il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura – sono piene di versi scritti dai pazienti che lo hanno abitato. Da quando il nosocomio si è convertito integralmente in struttura Covid, a novembre 2020, le poesie si fanno ancora più largo tra i corridoi e si investono di un’aura quasi profetica. «Le catastrofi ci ricordano chi siamo», ha scritto qualcuno, in rosso, nel 2014. «Rendo lode ai giorni in cui sono affranta / perché non trovo le parole per descrivere la gioia». Tra tutti i temi e le difficoltà raccontate nei mesi di pandemia, quelle dei malati psichiatrici positivi al Covid-19 sono rimaste nell’ombra. Le strutture unicamente dedicate alla loro assistenza in ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 marzo 2021) «L’universo è in equilibrio. Ciononostante esistiamo». Le mura del reparto Spdc dell’Ospedaledi– il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura – sono piene di versi scritti daiche lo hanno abitato. Da quando il nosocomio si è convertito integralmente in struttura, a novembre 2020, le poesie si fanno ancora più largo tra i corridoi e si investono di un’aura quasi profetica. «Le catastrofi ci ricordano chi siamo», ha scritto qualcuno, in rosso, nel 2014. «Rendo lode ai giorni in cui sono affranta / perché non trovo le parole per descrivere la gioia». Tra tutti i temi e le difficoltà raccontate nei mesi di pandemia, quelle dei malatipositivi al-19 sono rimaste nell’ombra. Le strutture unicamente dedicate alla loro assistenza in ...

