Covid, il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza: chi passa in zona rossa e arancione. A rischio altre 6 regioni (Di venerdì 5 marzo 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato oggi, venerdì 5 marzo, le nuove ordinanze. I dati emersi dall'ultima relazione della cabina di regia non sono rassicuranti. La temuta terza ondata si sta concretizzando con un indice di contagio, l'ormai tristemente noto RT, che ha superato la soglia d'allarme dell'1, arrivando a 1,6. E così da lunedì 8 marzo sono attese nuove strette, misure che hanno l'obiettivo di contrastare la diffusione del coronavirus. La Campania del governatore Vincenzo De Luca passa in zona rossa, il lockdown si è reso necessario. A darne l'annuncio è stato lo stesso De Luca con la consueta diretta del venerdì su Facebook: "Siamo ormai in zona rossa perché il livello di contagio non si può più reggere. È evidente che ...

