COVID | il bollettino dell’Asl di Avellino | resta alta l’allerta a Montoro

RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento: ??oltre 40 mila tamponi ??2.040 nuovi positivi di cui 834 asintomatici ??407 guari… - SkyTG24 : ?? #Draghi ha nominato il Generale Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l'emergenza #Covid19 al posto di Do… - lifestyleblogit : Covid Abruzzo, oggi 473 nuovi casi e 8 morti: bollettino 5 marzo - - lifestyleblogit : Covid Valle d'Aosta, oggi 15 nuovi contagi: bollettino 5 marzo - - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Lazio #Coronaviurs #Covid_19 -

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino

il Resto del Carlino

Il totale dei casi positiviin Puglia è di 152.819, così suddivisi: 58.899 nella Provincia di ... Ilepidemiologico Regione Puglia 5.3.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/NOsGLPUGLIA - Nell'ultimoregionale su 10.530 test effettuati sono stati registrati 1.418 casi positivi: 610 in provincia di Bari, 64 in provincia di Brindisi, 93 nella provincia BAT, 169 in provincia di Foggia, 198 ...Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 5 marzo del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. Mentre l'Iss rileva come ...LECCE – Il calo del contagio che durava da tre settimane si arresta: la variante inglese del nuovo coronavirus fa salire velocemente i numeri in una settimana e i nuovi bollettini segnalano criticità ...