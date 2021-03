Covid, i virologi cambiano idea: "Il metro di distanza non serve" (Di venerdì 5 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Il virologo Giovanni Di Perri mette in guardia sulle mascherine: "Usare solo le Ffp2. Il metro di distanza non serve a nulla al chiuso" Il Covid muta e la curva dei contagi s'impenna. Ma la distanza di un metro serve ancora a limitare la diffusione del virus? "Il metro di distanza è sempre stata una favola anche quando trattavamo casi legati al virus originario. Ora, ancora di più". A dirlo è Giovanni Di Perri, virologo e responsabile del Reparto di Malattie Infettive dell’Amedeo di Savoia, nel corso di un'intervista al quotidiano La Stampa. "Non serve a niente stare ad un metro o un metro e mezzo di distanza se si sta con altre ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Il virologo Giovanni Di Perri mette in guardia sulle mascherine: "Usare solo le Ffp2. Ildinona nulla al chiuso" Ilmuta e la curva dei contagi s'impenna. Ma ladi unancora a limitare la diffusione del virus? "Ildiè sempre stata una favola anche quando trattavamo casi legati al virus originario. Ora, ancora di più". A dirlo è Giovanni Di Perri, virologo e responsabile del Reparto di Malattie Infettive dell’Amedeo di Savoia, nel corso di un'intervista al quotidiano La Stampa. "Nona niente stare ad uno une mezzo dise si sta con altre ...

